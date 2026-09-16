Mittwochshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter

Um 15:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.14 Prozent tiefer bei 52’018.70 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.966 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.403 Prozent auf 52’303.24 Punkte an der Kurstafel, nach 52’093.11 Punkten am Vortag.

Bei 52’173.70 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51’947.02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1.39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 53’732.41 Punkten bewertet. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Stand von 51’999.67 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 16.09.2025, mit 45’757.90 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.52 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 0.97 Prozent auf 107.45 USD), Honeywell Technologies (+ 0.81 Prozent auf 205.08 USD), Sherwin-Williams (+ 0.77 Prozent auf 325.70 USD), NVIDIA (+ 0.76 Prozent auf 213.78 USD) und Apple (+ 0.72 Prozent auf 333.73 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil IBM (-3.02 Prozent auf 240.86 USD), American Express (-2.61 Prozent auf 315.95 USD), Chevron (-2.00 Prozent auf 213.41 USD), McDonalds (-0.94 Prozent auf 250.40 USD) und Microsoft (-0.73 Prozent auf 493.50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2’064’883 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.402 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.51 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch