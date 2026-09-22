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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

23.39
CHF
-0.01
CHF
-0.03 %
13:46:14
BRXC
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24.09.2026 12:09:20

BBVA Overweight

BBVA
23.39 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,10 Euro belassen. Die Zuversicht der Manager sorge für eine reizvolle Anlagestory, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Vorstand und dem neuen Finanzchef der Spanier./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 20:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
27.10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.97 € 		Abst. Kursziel*:
8.53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.92%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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