BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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24.09.2026 12:09:20
BBVA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,10 Euro belassen. Die Zuversicht der Manager sorge für eine reizvolle Anlagestory, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Vorstand und dem neuen Finanzchef der Spanier./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 20:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.97 €
|
Abst. Kursziel*:
8.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.92%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:09
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|23.47
|0.35%
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