Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -0.5%  SPI 19’456 -0.4%  Dow 51’903 -1.0%  DAX 25’378 -0.3%  Euro 0.9455 0.2%  EStoxx50 6’226 -0.6%  Gold 4’284 -0.4%  Bitcoin 62’099 -2.9%  Dollar 0.8192 0.3%  Öl 108.3 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie schwächer: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen
Chip-Aktien wie NVIDIA & Co. im Blick: Experten fordern Gespräch zwischen USA und China über KI
Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall
Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Suche...
ETF Sparplan

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Investition 15.09.2026 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Apple-Aktien verdienen können.

Apple
270.37 CHF -0.74%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Apple-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 149.03 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.710 Apple-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Apple-Aktie auf 333.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’234.99 USD wert. Mit einer Performance von +123.50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Apple eine Marktkapitalisierung von 4.86 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4685 17.06.2027 157879242
Long 12.3896 18.12.2026 145247175
Long 545.1445 18.09.2026 156743196
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7308 12.68 157882376
Long 8.3877 9.67 158050378
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.173 9.81 157052268
Short 10.0953 5.88 145246013
Short 17.0374 1.88 159380474
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -65.02 112514929
Long 10 -40.22 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: BMCL / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten