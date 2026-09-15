Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Apple-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 149.03 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.710 Apple-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Apple-Aktie auf 333.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’234.99 USD wert. Mit einer Performance von +123.50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Apple eine Marktkapitalisierung von 4.86 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch