Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die diesjährige Präsentation der neuen iPhone-Generation sei spannender als zuletzt, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Mittwoch vorliegenden Vorschau auf das Event "Surprise and Shine". Denn zum einen sei es für den neuen Chef John Ternus eine Premiere und zum anderen gehe es zunächst nur um Premiummodelle. Die Basisversion folgt erst im Frühjahr. Im Fokus dürfte das faltbare iPhone Ultra stehen. Für die seit dem Quartalsbericht schwachen Aktien seien die Preise entscheidend, und ob das iPhone-Umsatzwachstum im prozentual zweistelligen Bereich gehalten werden könne./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 325.13
|
Abst. Kursziel*:
4.57%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 324.45
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.79%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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