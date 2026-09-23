Apple Aktie News: Apple am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 337,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'762 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 336,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 340,99 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'653'349 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 345,34 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 USD, nach 1,02 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109.42 Mrd. USD im Vergleich zu 94.04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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