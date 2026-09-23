Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’968 0.1%  SPI 19’808 0.0%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’465 -0.5%  Euro 0.9392 -0.1%  EStoxx50 6’311 -0.2%  Gold 4’316 -0.9%  Bitcoin 70’685 0.0%  Dollar 0.8233 0.3%  Öl 99.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Henkel-Aktie unbeeindruckt: Grünes Licht für Übernahme von Stahl Parent
SpaceX vor 10 Billionen Dollar Bewertung? So realistisch ist Woods Mega-These zu der Raumfahrtaktie
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie trotzdem fester: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Meilenstein voraus 23.09.2026 11:09:00

Apple vor dem nächsten Meilenstein: Wie viel Luft hat die Aktie noch bis 5 Billionen Dollar?

Apple vor dem nächsten Meilenstein: Wie viel Luft hat die Aktie noch bis 5 Billionen Dollar?

Apple kratzte am Dienstag bereits kurz an der Marke von fünf Billionen US-Dollar Börsenwert, scheiterte jedoch an ihr. Bislang hat nur ein Unternehmen die Schwelle nachhaltig überschritten.

NVIDIA
188.95 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen
  • Apple steuert auf Marktkapitalisierung von fünf Billionen US-Dollar zu
  • NVIDIA bislang einziges Unternehmen mit Schlusskurs über der Marke
  • Neue iPhone-Modelle treiben die Rally seit der Vorstellung an

Apple näherte sich am Dienstag im Handelsverlauf einer Marktkapitalisierung von fünf Billionen US-Dollar, konnte die Marke aber wie schon im Juli dieses Jahres nicht bis zum Handelsende halten. Als erstes Unternehmen überhaupt hatte NVIDIA die Marke am 29. Oktober 2025 erstmals kurzzeitig überschritten, aber erst ab April 2026 konnte sich die Marktkapitalisierung des KI-Platzhirsch oberhalb von fünf Billionen US-Dollar festsetzen. Getragen wird die aktuelle Rally bei der Apple-Aktie vom Start der neuen iPhone-Generation und einem Wechsel an der Spitze des Konzerns.

Apple-Aktie mit Rekordfahrt zur 5-Billionen-Marke

Apple erreichte am Dienstag im Handelsverlauf an der NASDAQ ein Rekordhoch von 345,34 US-Dollar und rückte damit kurzzeitig über die Marke von fünf Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Letztlich schloss die Apple-Aktie dann jedoch bei 339,75 US-Dollar, ein Plus von rund 0,2 Prozent, was einer Marktkapitalisierung von rund 4,96 Billionen US-Dollar entsprach. Vorbörslich geht es am Mittwoch mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 340,63 US-Dollar wieder in die Richtung des Meilensteins. Bereits am 28. und 29. Juli hatte Apple die Fünf-Billionen-Schwelle im Tagesverlauf kurz erreicht, ohne den Sprung bis zum Handelsende zu halten.

Bislang gelang es nur NVIDIA die Marke zu halten: Der Konzern überschritt sie erstmals kurzzeitig am 29. Oktober 2025, fiel danach zeitweise wieder darunter und eroberte sie im April 2026 dauerhafter zurück.

Neue iPhones treiben die Apple-Aktie an

Der aktuelle Schub bei Apple fällt mit der Vorstellung des iPhone 18 Pro, des iPhone 18 Pro Max und des faltbaren iPhone Duo am 9. September zusammen, dem ersten grossen Produktevent unter dem neuen CEO John Ternus, der zum 1. September dieses Jahres auf Tim Cook folgte. Das iPhone Duo, Apples erstes faltbares Modell mit 7,6 Zoll grossem Innendisplay und A20-Pro-Chip, startet bei 1'999 US-Dollar, Vorbestellungen beginnen am 16. Oktober, Verkaufsstart eine Woche später. Infolge der Präsentation legte die Apple-Aktie seit Monatsbeginn um rund 7 Prozent zu, seit Jahresbeginn ein Kursgewinn von rund 25 Prozent zu Buche.

Wie Analysten die Chancen auf ein Erreichen des Meilensteins einordnen

Bank of America-Analyst Wamsi Mohan bewertet die Apple-Aktie laut "MarketWatch" mit "Buy" und einem Kursziel von 370 US-Dollar. Sollte sie diesen Wert erreichen, würde sie die 5-Billionen-Schwelle knacken. Nach der Ankündigung des iPhone Duo schrieb der Experte, das Gerät stelle nach langer Zeit eine bedeutende Veränderung der Formfaktoren dar und integriere Hardware und Software nahtlos. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee schrieb am Dienstag, Apple könne trotz höherer Preise über Leasing-Modelle, Eintauschangebote und Mobilfunk-Subventionen einen positiven Absatzzyklus aufrechterhalten. Das "beeindruckende Funktionsspektrum" des iPhone-Duos eröffne Apple zudem Chancen auf ein höheres Absatzvolumen im Premium-Segment, so Chatterjee .

Der Analystenkonsens aus 30 Häusern liegt laut "TipRanks" bei einem mittleren Kursziel von 334,90 US-Dollar. Das würde jedoch nicht für die Fünf-Billionen-Marke reichen.

Weichenstellung für die Aktie: Apple-Anleger blicken gespannt auf das iPhone-Modell-Update

Für Anleger bleibt damit vor allem die weitere Entwicklung des iPhone-Geschäfts und die Reaktion des Marktes auf die neuen Modelle im Fokus. Ob Apple die Marke von fünf Billionen US-Dollar nachhaltig überschreiten kann, dürfte letztlich davon abhängen, ob sich die hohen Erwartungen an die neue iPhone-Generation auch in entsprechenden Verkaufszahlen und weiteren Kursgewinnen widerspiegeln.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3808 19.03.2027 154717221
Long 11.7631 17.06.2027 159489004
Long 31.3684 19.03.2027 156468963
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.844 11.76 159236622
Long 12.1426 5.09 160187310
Long 14.4777 3.84 160236956
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7218 11.25 156082408
Short 8.183 8.63 155882012
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.30 116116852
Long 10 -61.60 143965836
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

WACKER CHEMIE-Aktie springt hoch: Trennung von Siltronic-Anteilen

Bildquelle: nui7711 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten