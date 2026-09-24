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24.09.2026 13:05:00
Bitcoin-Kurs knüpft an Vortagesverluste an - 84'000 US-Dollar unterschritten
Der Kurs des Bitcoin ist am Donnerstag gesunken und hat an die Verluste vom Vortag angeknüpft.
Nach der jüngsten Rally warte nun "der erste grössere Stresstest", kommentierte Analyst Timo Emden von Captrader das Geschehen. Allerdings sei festzustellen, dass Gewinnmitnahmen im grösseren Stil bisher ausgeblieben seien. Dies spreche "für einen noch nicht gestillten Risikoappetit".
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Der Kurs des Bitcoin war am Montag auch dank Zuflüssen in Bitcoin-ETFs bis über 87'000 Dollar geklettert und damit auf den höchsten Stand seit Beginn des Jahres. In der vergangenen Woche hatte die US-Börsenaufsicht SEC eine befristete Ausnahmeregelung für den Handel mit Wertpapieren bekanntgegeben, die auf der Blockchain-Technologie basieren und bei denen echte Vermögenswerte abgebildet werden. Daraufhin hatten spekulative Anleger den Kurs des Bitcoin angetrieben.
Seit dem Rekordhoch von mehr als 126'000 Dollar im Oktober 2025 hat der Bitcoin weiterhin mehr als 30 Prozent an Wert verloren. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen.
/jkr/jha/
FRANKFURT (awp international)
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