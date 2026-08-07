Apple 251.68 CHF -0.76% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Währungsbereinigt hätten die Appstore-Umsätze im Juli stagniert, schrieb David Vogt am Dienstag nach einer Auswertung der Daten. Im Juni seien sie noch um zwei Prozent gewachsen./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.