Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Apple-Papiers betrug an diesem Tag 28.66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 348.979 Apple-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (338.98 USD), wäre die Investition nun 118’296.98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1’082.97 Prozent vermehrt.

Apple war somit zuletzt am Markt 4.90 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch