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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

197.84
CHF
0.22
CHF
0.11 %
13:42:27
BRXC
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24.09.2026 12:08:18

McDonalds Sector Perform

McDonald's
197.84 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach einer Investorenveranstaltung von 290 auf 285 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Logan Reich hat nun etwas mehr Einblick, wie das Unternehmen das Wachstum in den kommenden Jahren steigern will, wie er am Donnerstag schrieb. Allerdings liege der Ausblick für das Filialenwachstum bis 2030 unter der Konsensschätzung. Zudem fielen die Investitionen in neue Filialen sowie die Technologie wohl höher als prognostiziert aus. Daher habe er seine Schätzung für das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche im dritten Quartal ein wenig gesenkt. Zudem berücksichtigte der Experte seine neu erstellten Schätzungen bis zum Jahr 2030./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 285.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 238.32 		Abst. Kursziel*:
19.59%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 238.31 		Abst. Kursziel aktuell:
19.59%
Analyst Name::
Logan Reich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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