McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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McDonalds Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach einer Investorenveranstaltung von 290 auf 285 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Logan Reich hat nun etwas mehr Einblick, wie das Unternehmen das Wachstum in den kommenden Jahren steigern will, wie er am Donnerstag schrieb. Allerdings liege der Ausblick für das Filialenwachstum bis 2030 unter der Konsensschätzung. Zudem fielen die Investitionen in neue Filialen sowie die Technologie wohl höher als prognostiziert aus. Daher habe er seine Schätzung für das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche im dritten Quartal ein wenig gesenkt. Zudem berücksichtigte der Experte seine neu erstellten Schätzungen bis zum Jahr 2030./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 285.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 238.32
|
Abst. Kursziel*:
19.59%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 238.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.59%
|
Analyst Name::
Logan Reich
|
KGV*:
-
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend im Keller (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert mittags (finanzen.ch)
|
23.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|197.83
|0.10%
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|12:34
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Deutsche Bank AG
BBVA Hold
|12:31
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Deutsche Bank AG
QIAGEN Buy
|12:30
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Deutsche Bank AG
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