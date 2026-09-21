Gewinne in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone

Am Montag tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0.24 Prozent stärker bei 51’804.70 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25.180 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.279 Prozent fester bei 51’826.78 Punkten, nach 51’682.64 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’747.68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52’030.86 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 53’277.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51’564.70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der Dow Jones 46’315.27 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.07 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 1.77 Prozent auf 350.52 USD), IBM (+ 1.07 Prozent auf 232.01 USD), Walt Disney (+ 0.90 Prozent auf 103.59 USD), Merck (+ 0.88 Prozent auf 148.16 USD) und Johnson Johnson (+ 0.87 Prozent auf 272.33 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Chevron (-1.24 Prozent auf 206.91 USD), Home Depot (-1.10 Prozent auf 260.00 EUR), Apple (-0.60 Prozent auf 334.12 USD), Coca-Cola (-0.58 Prozent auf 87.74 USD) und Caterpillar (-0.46 Prozent auf 805.24 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 3’027’652 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.667 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch