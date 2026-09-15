Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’536 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’444 0.2%  Euro 0.9450 0.0%  EStoxx50 6’259 0.4%  Gold 4’347 1.2%  Bitcoin 62’182 0.4%  Dollar 0.8190 0.0%  Öl 107.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cicor-Aktie zieht an: Grossaufträge im europäischen Verteidigungsmarkt gewonnen
SK hynix-Aktie in Feierstimmung: Das steckt hinter dem Intel-Deal in Ohio
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Werksschliessung in Nordfrankreich: Heidelberg Materials-Aktie bleibt stabil
Vor US-Zinsentscheid: Darum bewegt sich der Franken kaum zum US-Dollar und Euro
Suche...
Plus500 Depot

Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

14.95
CHF
0.25
CHF
1.73 %
12:35:13
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 10:11:14

Alstom Overweight

Alstom
14.95 CHF 1.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Die Halbjahreszahlen Mitte November würden ein wichtiger Kursfaktor, schrieb Akash Gupta am Dienstag in seinem ersten Ausblick. Auf Sicht von zwölf bis achtzehn Monaten rät er, mögliche Kursrückschläge zum Einstieg zu nutzen. Anleger sollten sich vorübergehender Abwärtsrisiken bewusst sein. Er glaubt aber, dass diese im Kurs schon eingepreist sind./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.65 € 		Abst. Kursziel*:
78.86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
77.27%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten