NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Die Halbjahreszahlen Mitte November würden ein wichtiger Kursfaktor, schrieb Akash Gupta am Dienstag in seinem ersten Ausblick. Auf Sicht von zwölf bis achtzehn Monaten rät er, mögliche Kursrückschläge zum Einstieg zu nutzen. Anleger sollten sich vorübergehender Abwärtsrisiken bewusst sein. Er glaubt aber, dass diese im Kurs schon eingepreist sind./rob/ag/tih;