Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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03.11.2026 12:07:21
Alstom Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom nach einer erneuten Gewinnwarnung von 10 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii sieht beim Bahntechnikkonzern immer größere Umsetzungsprobleme, wie er am Montagabend schrieb. Die finanziellen Auswirkungen erstreckten sich über mehrere Jahre und seien ein echtes Risiko für die Bonitätseinstufung./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Underweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
10.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-27.17%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
11.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29.55%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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