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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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04.11.2026 14:04:36

Alstom Sell

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 15,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa ging am Dienstag näher auf die Gewinnwarnung des Bahntechnikkonzerns ein. Für die kommenden Jahre bleibt sie mit ihrer Prognose unter dem mittelfristigen Margenziel der Franzosen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Sell
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
11.23 € 		Abst. Kursziel*:
-19.82%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
11.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.04%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
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14:04 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 Alstom Underweight Barclays Capital
03.11.26 Alstom Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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