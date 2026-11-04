Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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04.11.2026 14:04:36
Alstom Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 15,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa ging am Dienstag näher auf die Gewinnwarnung des Bahntechnikkonzerns ein. Für die kommenden Jahre bleibt sie mit ihrer Prognose unter dem mittelfristigen Margenziel der Franzosen./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Sell
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
11.23 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.82%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
11.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.04%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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