Alstom 10.27 CHF 0.67% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 15,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa ging am Dienstag näher auf die Gewinnwarnung des Bahntechnikkonzerns ein. Für die kommenden Jahre bleibt sie mit ihrer Prognose unter dem mittelfristigen Margenziel der Franzosen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:30 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.