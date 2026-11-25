AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Aixtron anlässlich des Deutschen Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Optoelektronik für KI-Rechenzentren sei der Wachstumsmotor des Halbleiterindustrie-Zulieferers und mache 70 Prozent des Auftragseingangs aus, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management erwarte ab 2027 eine Bruttomarge von mehr als 45 Prozent. Ein Engpass bestehe bei der Produktionskapazität./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
MPCM
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.23 €
|
Abst. Kursziel*:
60.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.67%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
25.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|24.11.26
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|17.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|24.11.26
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|17.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|17.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|23.85
|4.61%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:53
|
MPCM
KSB Buy
|11:47
|
Jefferies & Company Inc.
Siltronic Buy
|11:47
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JP Morgan Chase & Co.
Alstom Neutral
|11:43
|
UBS AG
Richemont Buy
|11:42
|
MPCM
AIXTRON Buy
|11:28
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|11:18
|
Jefferies & Company Inc.
Wacker Neuson Hold