Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Franken belassen. Die Widerstandsfähigkeit des Uhren- und Schmuckkonzerns habe sich während des Abschwungs bewährt, schrieb Zuzanna Pusz in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Da der Luxusgütermarkt zu seinen Wurzeln zurückkehre und die Verbraucher Qualität und Tradition gegenüber marketingorientierten Angeboten den Vorzug gäben, dürfte "Hard Luxury" der Outperformer in der Branche bleiben./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
215.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
172.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
24.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
172.66 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.52%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
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|UBS AG
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|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
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|UBS AG
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.11.26
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