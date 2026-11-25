Richemont 172.66 CHF 0.88% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Franken belassen. Die Widerstandsfähigkeit des Uhren- und Schmuckkonzerns habe sich während des Abschwungs bewährt, schrieb Zuzanna Pusz in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Da der Luxusgütermarkt zu seinen Wurzeln zurückkehre und die Verbraucher Qualität und Tradition gegenüber marketingorientierten Angeboten den Vorzug gäben, dürfte "Hard Luxury" der Outperformer in der Branche bleiben./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.