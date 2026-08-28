Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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28.08.2026 10:02:25
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Alstom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde die Alstom-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 20.49 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Alstom-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48.804 Alstom-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 813.32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.67 EUR belief. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 813.32 EUR entspricht einer negativen Performance von 18.67 Prozent.
Der Börsenwert von Alstom belief sich jüngst auf 7.82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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