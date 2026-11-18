Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 13 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Möglichkeiten von Beteiligungsverkäufen des Industriekonzerns seien begrenzt, schrieb Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er rechnet daher mit einer Bezugsrechteemission, zumindest in Höhe einer Mehrheit des zwei Milliarden Euro großen Programms zum Schuldenabbau. Damit verbunden sei ein Aktienüberhang./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Hold
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.28 €
|
Abst. Kursziel*:
29.28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.69%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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