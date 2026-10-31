Oktober 2026: So schätzen Experten die Alstom-Aktie ein

1 Analysten gaben ihre Einschätzung der Alstom-Aktie preis.

1 Experte empfiehlt das Halten der Alstom-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 19,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Alstom auf 16,12 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. - - 19.10.2026 Deutsche Bank AG 19,00 EUR 17,87 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net