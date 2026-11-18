Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach detaillierten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr von 15,60 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den vorläufigen Eckdaten des Industriekonzerns, schrieb Akash Gupta am Dienstag. Die Abschreibung aktiver latenter Steuern habe allerdings zur Folge gehabt, dass der Nettogewinn die Konsensschätzung verfehlt habe./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11.00 €
|
Abst. Kursziel*:
27.27%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.76%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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|DZ BANK
|04.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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