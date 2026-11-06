Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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06.11.2026 16:46:03
Alstom Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Alstom von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 23 auf 11 Euro gesenkt. Die erneute Gewinnwarnung des neuen Chefs des Bahntechnikkonzerns habe die Investoren verschreckt und sei eine negative Überraschung, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit bezüglich einer baldigen Verbesserung sei hoch./niw/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Halten
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Unternehmen:
Alstom S.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
10.90 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
10.74 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Robert Czerwensky
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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