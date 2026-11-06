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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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06.11.2026 16:46:03

Alstom Halten

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Alstom von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 23 auf 11 Euro gesenkt. Die erneute Gewinnwarnung des neuen Chefs des Bahntechnikkonzerns habe die Investoren verschreckt und sei eine negative Überraschung, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit bezüglich einer baldigen Verbesserung sei hoch./niw/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 15:29 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Halten
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
10.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
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16:46 Alstom Halten DZ BANK
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03.11.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 Alstom Underweight Barclays Capital
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