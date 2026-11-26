Damit bleibt das Verkaufsverbot für rote Aldi-Kugeln bestehen, während weitergehende Forderungen von Lindt & Sprüngli scheitern.

Aldi Suisse übernahm bei seinen roten Kugeln der Marke "Moser Roth" in unlauterer Weise das Erscheinungsbild des bekannten Konkurrenzprodukts, wie das Bundesgericht in einem am Donnerstag publizierten Urteil bestätigt. Das höchste Schweizer Gericht stützt damit einen Teilentscheid des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom März 2026. Beide Unternehmen erhoben gegen das vorinstanzliche Urteil Beschwerde.

Lindt & Sprüngli mit Sitz in Kilchberg ZH wehrte sich gegen die Schokoladenkugeln von Aldi Suisse. Der Schokoladenhersteller sah seine Markenrechte verletzt und machte eine Verwechslungsgefahr geltend. Diesen Argumenten folgte das Bundesgericht nicht. Die Grundform der in Folie gewickelten Praline mit Dreheinschlag gehöre zum absolut freihaltebedürftigen Gemeingut.

Zudem fehle der registrierten Formmarke die für einen erweiterten Schutz erforderliche Berühmtheit im Sinne des Markenschutzgesetzes. Eine Widerklage von Aldi auf Nichtigkeit der Lindt-Marke wies das Bundesgericht ebenfalls ab.

Unlautere Anlehnung

Bestätigt hat das Bundesgericht die Sicht von Lindt beim Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs bezüglich der roten Kugel der Linie "Feine Schokoladenkugeln". Aldi nutzte durch die Kombination von Rot- und Goldtönen sowie ähnlichen Verzierungen den guten Ruf des Originals unnötig aus.

Anders beurteilte das Bundesgericht die blaue Kugel sowie Pralinen der Linie "Délice". Bei der blauen Kugel schufen goldene Sterne einen ausreichenden optischen Abstand zum Lindt-Produkt. Auch bei den "Délice"-Kugeln verneinte das Gericht eine unlautere Rufausbeutung.

Aldi bleibt damit der Verkauf der roten Kugeln verboten. Zudem muss das Unternehmen Auskunft über die Verkaufszahlen und die Umsätze in der Schweiz erteilen, damit Lindt allfällige Schadenersatzansprüche beziffern kann. (Urteile 4A_207/2026 und 4A_211/2026 vom 20.10.2026)

Zeitweise verliert die Lindt-Aktie im Schweizer Handel 0,36 Prozent auf 8'474,30 franken.

Lausanne (awp/sda)