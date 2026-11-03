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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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03.11.2026 12:30:51

Alstom Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom nach einer Gewinnwarnung von 19 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Geschäftsjahre ab 2027/28 im Schnitt um ein Drittel. Eine mögliche Bezugsrechteemission von geschätzten 1,5 Milliarden Euro würde zudem zu einer Verwässerung von fast einem Fünftel führen, schrieb der Experte in einer Studie am Dienstag./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Hold
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
11.08 € 		Abst. Kursziel*:
17.33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
11.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.49%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
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