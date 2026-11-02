Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Wegen Rückstellungen liege die operative Marge bei minus 4,1 Prozent, schrieb Akash Gupta am Montag. Dem stehe eine Konsensschätzung von plus 6,1 Prozent gegenüber. Der französische Schienenfahrzeughersteller habe wegen Verzögerungen bei der Auslieferung elektrischer Doppelstocktriebzüge die Jahresziele gekappt./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
11.41 €
|
Abst. Kursziel*:
145.40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
135.69%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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