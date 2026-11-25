Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
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Wacker Neuson SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftsdynamik beim Baumaschinenhersteller habe im dritten Quartal nachgelassen, und das Umfeld bleibe durchwachsen, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. 2027 erwarte das Management trotz eines schwachen Starts ein gutes Wachstum, das vor allem vom US-Geschäft getragen werden sollte. Dies und die erwartete gute Barmittelentwicklung seien ermutigend. Es brauche allerdings noch mehr Vertrauen in eine nachhaltige Erholung der europäischen Bauwirtschaft./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.06 €
|
Abst. Kursziel*:
23.29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.78%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX fällt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|EQS-PVR: Wacker Neuson SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 05.05.2022 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.11.26
|Wacker Neuson-Aktie sackt ab: Konzern blickt bei der Marge etwas vorsichtiger nach vorn (AWP)
|
12.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Wacker Neuson SE
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Wacker Neuson SE
|17.34
|4.71%
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|11:53
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|11:43
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|11:42
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MPCM
AIXTRON Buy
|11:28
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|11:18
|
Jefferies & Company Inc.
Wacker Neuson Hold