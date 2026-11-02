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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

10.77
CHF
-3.69
CHF
-25.52 %
02.11.2026
BRXC
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03.11.2026 06:55:53

Alstom Neutral

Alstom
10.77 CHF -25.52%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach der Gewinnwarnung von 28 auf 15,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Vor allem das Ausmaß der Prognosesenkung habe überrascht, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Denn der Bahntechnikkonzern sei mit seinen Zielen ja bereits zuvor unter den Markterwartungen geblieben. Gupta ging bisher von einer Belebung des Free Cashflow im zweiten Geschäftshalbjahr aus. Sie verzögere sich nun aber um mindestens zwölf Monate./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15.60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
11.68 € 		Abst. Kursziel*:
33.62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
11.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.65%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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