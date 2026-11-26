Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Franken belassen. Die Widerstandsfähigkeit des Uhren- und Schmuckkonzerns habe sich während des Abschwungs bewährt, schrieb Zuzanna Pusz in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Da der Luxusgütermarkt zu seinen Wurzeln zurückkehre und die Verbraucher Qualität und Tradition gegenüber marketingorientierten Angeboten den Vorzug gäben, dürfte "Hard Luxury" der Outperformer in der Branche bleiben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Richemont-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:17 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2.6 Prozent auf 172.75 CHF nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24.46 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104’825 Richemont-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 3.0 Prozent nach oben. Richemont dürfte schätzungsweise am 14.05.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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