Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Alstom-Aktie im September 2026 ein
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Alstom-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 28,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Alstom auf 14,86 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|28,00 EUR
|88,43
|16.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|28,00 EUR
|88,43
|11.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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