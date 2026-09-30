So schätzen die Analysten die Alstom-Aktie im September 2026 ein

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Alstom-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 28,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Alstom auf 14,86 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 28,00 EUR 88,43 16.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 28,00 EUR 88,43 11.09.2026

Redaktion finanzen.ch