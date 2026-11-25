LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 510 Euro auf "Buy" belassen. Da LVMH über einige der besten Marken, Talente und Standorte im Luxussegment verfüge und bereits erhebliche Investitionen in das Portfolio getätigt habe, dürfte die Erholung voranschreiten, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Sie rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 2 Prozent./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
510.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
400.45 €
|
Abst. Kursziel*:
27.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
401.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.15%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
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|19.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
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|06.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|15.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|364.75
|2.75%
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|11:53
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MPCM
KSB Buy
|11:47
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|11:47
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Alstom Neutral
|11:43
|
UBS AG
Richemont Buy
|11:42
|
MPCM
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|11:28
|
UBS AG
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|11:18
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Jefferies & Company Inc.
Wacker Neuson Hold