Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Auftragseingang des Bahntechnikkonzerns sei verhalten gewesen, was aber erwartet worden sei, schrieb Lucas Ferhani in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Für das zweite Quartal werde bereits eine verbesserte kommerzielle Dynamik erwartet./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.08 €
|
Abst. Kursziel*:
55.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.74%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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