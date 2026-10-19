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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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19.10.2026 07:33:32

Alstom Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" belassen. Die Marktstimmung für den Investitionsgütersektor während seiner jüngsten Marketingreise in die USA sei pessimistisch gewesen, schrieb Phil Buller am Sonntag. Er bleibt aber bei seiner Einschätzung, dass es derzeit solide Argumente für die europäischen Sektorakteure im Vergleich zu jenen in den USA gibt./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 20:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16.13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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07:33 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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