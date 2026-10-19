Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
14.81CHF
-0.19CHF
-1.27 %
10:01:43
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.10.2026 07:33:32
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" belassen. Die Marktstimmung für den Investitionsgütersektor während seiner jüngsten Marketingreise in die USA sei pessimistisch gewesen, schrieb Phil Buller am Sonntag. Er bleibt aber bei seiner Einschätzung, dass es derzeit solide Argumente für die europäischen Sektorakteure im Vergleich zu jenen in den USA gibt./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 20:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
06.10.26
|Rheinmetall übernimmt Kasseler Lokomotiv-Werk von Alstom (AWP)
|
30.09.26
|So schätzen die Analysten die Alstom-Aktie im September 2026 ein (finanzen.net)
|
28.08.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
21.08.26
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
14.08.26
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alstom von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
07.08.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Juli 2026: Experten empfehlen Alstom-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.07.26
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Alstom S.A.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|14.90
|-0.65%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:13
|
Bernstein Research
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|09:06
|
Deutsche Bank AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|08:58
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Buy
|08:12
|
RBC Capital Markets
Roche Outperform
|08:04
|
UBS AG
McDonald's Buy
|07:53
|
Bernstein Research
ASML NV Outperform
|07:43
|
Bernstein Research
KRONES Market-Perform