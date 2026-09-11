Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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11.09.2026 10:44:52
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Milliardenauftrag aus Großbritannien für Lieferung und Wartung von batterieelektrischen Zügen bedeute Spielraum für den Auftragskonsens für das zweite Geschäftsquartal, schrieb Akash Gupta am Freitag. Er unterstreiche zudem die gesunde Nachfrage./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 07:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 07:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15.60 €
|
Abst. Kursziel*:
79.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78.12%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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