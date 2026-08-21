CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde die Alstom-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Alstom-Anteile bei 19.61 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Alstom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.101 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.08.2026 auf 15.83 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80.72 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19.28 Prozent.

Zuletzt verbuchte Alstom einen Börsenwert von 7.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch