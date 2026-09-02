NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Airbus und Boeing hätten im August trotz saisonaler Gegenwinde eine robuste Entwicklung der Auslieferungen gezeigt, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Von Airbus seien es 57 und von Boeing 51 Jets geworden. Bei den Aufträgen habe Airbus die 15 Bestellungen des Konkurrenten mit 67 Flugzeugen deutlicher abgehängt./tih/nas;