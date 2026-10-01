Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Alphabet C (ex Google)-Anlage?
|
01.10.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 131.85 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 0.758 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 340.74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 258.43 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158.43 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich jüngst auf 4.12 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Google releases most advanced Gemini AI model (Financial Times)
|
30.09.26
|Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Impulsarmer Handel in New York: Dow Jones zum Start orientierungslos (finanzen.ch)