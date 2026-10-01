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Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

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Rentable Alphabet C (ex Google)-Anlage? 01.10.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Alphabet C
283.66 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 131.85 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 0.758 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 340.74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 258.43 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158.43 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich jüngst auf 4.12 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Alphabet Inc.
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