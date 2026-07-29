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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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29.07.2026 21:46:43

Airbus SE Hold

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal solide gewesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Getrieben sei es von der Margenstärke in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. Neben dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) habe auch der Free Cashflow über den Erwartungen gelegen./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:27 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
208.75 € 		Abst. Kursziel*:
-4.19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
205.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.70%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
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