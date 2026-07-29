Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal solide gewesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Getrieben sei es von der Margenstärke in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. Neben dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) habe auch der Free Cashflow über den Erwartungen gelegen./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
208.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
205.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.70%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
29.07.26
|Airbus legt noch stärker zu als gedacht - Rekordziele im Blick (AWP)
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29.07.26
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|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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29.07.26
|EQS-Adhoc: Airbus reports Half-Year (H1) 2026 results (EQS Group)
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29.07.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
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29.07.26
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Analysen zu Airbus SE
|29.07.26
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|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|31.07.24
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
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JP Morgan Chase & Co.
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|29.07.26
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