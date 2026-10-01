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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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01.10.2026 13:20:30

Airbus SE Outperform

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei noch ein langer Weg bis zu den angestrebten 870 Maschinen, schrieb Douglas Harned am Mittwoch mit Blick auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr. Das erste und zweite Quartal sei gut gewesen, das dritte Quartal nun eher schlecht./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
188.36 € 		Abst. Kursziel*:
27.42%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
187.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.12%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
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08.09.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
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