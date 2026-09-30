Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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30.09.2026 17:58:12
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schliesst mit Verlusten
Mit dem CAC 40 ging es heute abwärts.
Am Mittwoch notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0.89 Prozent leichter bei 7’964.51 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.418 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.021 Prozent leichter bei 8’034.22 Punkten, nach 8’035.87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7’950.49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’068.51 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1.81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’401.18 Punkte. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’403.99 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 7’895.94 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.82 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.
Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 206’952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 204.532 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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