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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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General Motors-Investment im Blick 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in General Motors eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

General Motors
64.10 CHF -2.16%
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General Motors-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31.77 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 314.762 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 77.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’236.70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 142.37 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete General Motors eine Marktkapitalisierung von 70.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com
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