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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

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15:13:37
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01.10.2026 13:36:32

Sartorius Stedim Biotech Buy

Sartorius Stedim Biotech
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 208 auf 223 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung im Bereich Bioprocessing laufe rund, schrieb James Quigley am Mittwoch. Er liegt mit seiner operativen Ergebnoisprognose (Ebitda) für das dritte Quartal leicht über dem Konsens./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
223.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
211.80 € 		Abst. Kursziel*:
5.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
211.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.59%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
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