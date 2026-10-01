Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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01.10.2026 12:26:53
Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer
Der CAC 40 sinkt heute.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1.36 Prozent schwächer bei 7’856.39 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.402 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.638 Prozent tiefer bei 7’913.71 Punkten in den Handel, nach 7’964.51 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’922.28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’820.98 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 3.14 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’301.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’337.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7’966.95 Punkten berechnet.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 4.13 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 167’988 Aktien gehandelt. Mit 202.274 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.27 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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Im Fokus stehen:
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