Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit 57 Stück habe der Flugzeugbauer im August einen Jet mehr ausgeliefert als von ihr gedacht, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Zahl entspreche einem Medienbericht aus der Vorwoche. Was die Netto-Bestellungen für 67 Jets betrifft, erwähnte sie, dass es keine Stornierungen gegeben habe. Das Verhältnis der eingegangenen Aufträge zum geleisteten Umsatz liege in diesem Jahr bislang bei 2,3./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
198.68 €
|
Abst. Kursziel*:
0.66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
198.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.97%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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