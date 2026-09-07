NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit 57 Stück habe der Flugzeugbauer im August einen Jet mehr ausgeliefert als von ihr gedacht, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Zahl entspreche einem Medienbericht aus der Vorwoche. Was die Netto-Bestellungen für 67 Jets betrifft, erwähnte sie, dass es keine Stornierungen gegeben habe. Das Verhältnis der eingegangenen Aufträge zum geleisteten Umsatz liege in diesem Jahr bislang bei 2,3./rob/tih/nas;