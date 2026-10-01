Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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|Rentabler Under Armour-Einstieg?
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Under Armour-Aktie Anlegern gebracht.
Under Armour-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20.79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Under Armour-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.810 Under Armour-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 21.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.46 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 21.45 USD, was einer negativen Performance von 78.55 Prozent entspricht.
Am Markt war Under Armour jüngst 1.83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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