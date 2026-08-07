Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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07.08.2026
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07.08.2026 18:42:52
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im Juli mit 67 genauso viele Jets ausgeliefert wie im Vorjahresmonat, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf der Steigerung der Produktion im zweiten Halbjahr./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
214.45 €
|
Abst. Kursziel*:
16.58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
214.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.52%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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