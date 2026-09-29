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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der erfolgreiche Erstflug der Frachtmaschine A350F sei ein wichtiger Meilenstein für das gesamte A350-Programm des Flugzeugbauers, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.