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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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29.09.2026 18:24:08

Airbus SE Outperform

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der erfolgreiche Erstflug der Frachtmaschine A350F sei ein wichtiger Meilenstein für das gesamte A350-Programm des Flugzeugbauers, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
190.36 € 		Abst. Kursziel*:
31.33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
190.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.05%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
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18:24 Airbus Outperform RBC Capital Markets
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08.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
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