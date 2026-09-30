So schätzen die Analysten die Airbus SE-Aktie im September 2026 ein

Im September 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Airbus SE-Aktie vorgenommen.

3 Analysten empfehlen die Airbus SE-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der Airbus SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 222,00 EUR beziffert, während der aktuelle Airbus SE-Kurs an der Börse XETRA bei 190,58 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 250,00 EUR 31,18 29.09.2026 Jefferies & Company Inc. 200,00 EUR 4,94 25.09.2026 RBC Capital Markets 250,00 EUR 31,18 09.09.2026 Deutsche Bank AG 232,00 EUR 21,73 08.09.2026 Jefferies & Company Inc. 200,00 EUR 4,94 08.09.2026 Jefferies & Company Inc. 200,00 EUR 4,94 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch