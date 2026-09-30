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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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Aktie unter der Lupe 30.09.2026 18:00:38

So schätzen die Analysten die Airbus SE-Aktie im September 2026 ein

So schätzen die Analysten die Airbus SE-Aktie im September 2026 ein

Im vergangenen Monat haben Experten die Airbus SE-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Airbus
178.12 CHF -1.38%
Kaufen Verkaufen

Im September 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Airbus SE-Aktie vorgenommen.

3 Analysten empfehlen die Airbus SE-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der Airbus SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 222,00 EUR beziffert, während der aktuelle Airbus SE-Kurs an der Börse XETRA bei 190,58 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets250,00 EUR31,1829.09.2026
Jefferies & Company Inc.200,00 EUR4,9425.09.2026
RBC Capital Markets250,00 EUR31,1809.09.2026
Deutsche Bank AG232,00 EUR21,7308.09.2026
Jefferies & Company Inc.200,00 EUR4,9408.09.2026
Jefferies & Company Inc.200,00 EUR4,9404.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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29.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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30.09.26 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
30.09.26 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
30.09.26 Weg nach oben derzeit verbaut
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15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’249.70 19.76 SQBZ1U
Short 14’532.41 13.97 SGBK2U
Short 15’092.71 8.92 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’676.18 01.10.2026 11:22:39
Long 13’109.58 19.76 SJBCVU
Long 12’818.25 13.97 S6DBXU
Long 12’239.76 8.87 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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