Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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|Aktie unter der Lupe
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Airbus SE-Aktie im September 2026 ein
Im vergangenen Monat haben Experten die Airbus SE-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Im September 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Airbus SE-Aktie vorgenommen.
3 Analysten empfehlen die Airbus SE-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der Airbus SE-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 222,00 EUR beziffert, während der aktuelle Airbus SE-Kurs an der Börse XETRA bei 190,58 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|250,00 EUR
|31,18
|29.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|200,00 EUR
|4,94
|25.09.2026
|RBC Capital Markets
|250,00 EUR
|31,18
|09.09.2026
|Deutsche Bank AG
|232,00 EUR
|21,73
|08.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|200,00 EUR
|4,94
|08.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|200,00 EUR
|4,94
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
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|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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