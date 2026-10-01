Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Broadcom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 01.10.2021 wurden Broadcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48.74 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.052 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 351.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 720.61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 620.61 Prozent gesteigert.
Broadcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.69 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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