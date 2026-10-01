Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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01.10.2026 09:28:20
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
Der CAC 40 setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:10 Uhr um 0.56 Prozent tiefer bei 7’919.53 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.402 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.638 Prozent leichter bei 7’913.71 Punkten in den Handel, nach 7’964.51 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’922.28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’907.00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 2.36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der CAC 40 bei 8’301.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’337.29 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 7’966.95 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 3.36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 24’532 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202.274 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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