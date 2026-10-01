Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Moderna-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Moderna-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Moderna-Anteile letztlich bei 103.29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.681 Moderna-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Moderna-Papiers auf 192.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’864.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86.44 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Moderna zuletzt 81.06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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