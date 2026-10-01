PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen PayPal-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurde die PayPal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 264.65 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die PayPal-Aktie investierten, hätten nun 3.779 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 52.53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198.49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 80.15 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte PayPal einen Börsenwert von 46.01 Mrd. USD. Die PayPal-Aktie wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des PayPal-Papiers belief sich damals auf 40.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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